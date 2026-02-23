SÃO PAULO, SP (fOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja recebeu um presente do cantor Jin, do grupo de K-pop BTS, durante visita à Coreia do Sul: uma garrafa da marca de gin artesanal Igin, criada pelo próprio cantor e com sua dedicatória.

A entrega foi realizada pelo chef sul-coreano Baek Jong-won e amigo do artista.

No vídeo, publicado nas redes sociais, o chef disse que a entrega ocorreu a pedido direto do artista, que não pôde estar presente ao encontro.

Baek Jong-won destacou o acompanhamento das pautas sociais da primeira-dama no Brasil. "Fiquei profundamente impressionado com as atividades que a senhora realiza em prol das pessoas mais vulneráveis."

Ele afirmou que "Ele [Jin] assinou este gin, que foi criado por ele mesmo, e pediu para que eu entregasse à senhora em seu nome". "Para Janja, de Jin do BTS. Amo você", dizia a dedicatória.

O chef destacou a importância dos fãs brasileiros do cantor: "No Brasil, muitas pessoas apoiam muito o BTS Jin, e sou muito grato por isso. Amamos vocês".

A primeira-dama agradeceu o presente e deixou uma mensagem para o artista:

"As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido! Um beijo enorme, e a gente se vê em outubro no Brasil".

Em outubro, o grupo se apresentará três vezes em São Paulo.