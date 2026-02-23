SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou acreditar que Vladimir Putin, da Rússia, já iniciou uma Terceira Guerra Mundial. Ele concedeu entrevista à rede britânica BBC.

O líder ucraniano argumenta que Putin não deve concentrar esforços apenas na Ucrânia. A declaração foi dada em entrevista realizada neste final de semana, na sede do governo em Kiev, e publicada nesta segunda-feira (23).

Para ele, seria preciso fazê-lo recuar neste momento. "Acredito que deter Putin hoje e impedir que ele ocupe a Ucrânia é uma vitória para o mundo inteiro. Porque Putin não vai parar na Ucrânia", alegou.

"Acredito que Putin já começou a Terceira Guerra Mundial", falou. Segundo ele, a preocupação é sobre quanto território o presidente russo conseguiria anexar e como seria possível detê-lo. "A Rússia quer impor ao mundo um modo de vida diferente e mudar as vidas que as pessoas escolheram para si."

Zelenski sugeriu ainda que pretende recuperar as terras perdidas, mas não agora. "Vamos fazê-lo. Isso é absolutamente claro. É apenas uma questão de tempo. Fazer isso hoje significaria perder um número enorme de pessoas, milhões, porque o Exército [russo] é grande e entendemos o custo de tais medidas. Não haveria pessoas suficientes, estaríamos perdendo-as. E o que é terra sem pessoas? Honestamente, nada."

O ucraniano negou novamente ceder à exigência russa de ter 20% da região oriental de Donetsk em troca de um cessar-fogo. Ao ser questionado pela BBC se não era uma entrega razoável para se ter paz, ele disse enxergar de outra forma:

"Não encaro isso simplesmente como terra. Vejo como abandono, enfraquecendo nossas posições, abandonando centenas de milhares de nossos cidadãos que vivem ali. É assim que vejo. E tenho certeza de que essa 'retirada' dividiria nossa sociedade", disse.

PUTIN ESTÁ PRIORIZANDO DESENVOLVER FORÇAS NUCLEARES

Putin estabeleceu ontem como "prioridade absoluta" o desenvolvimento das forças nucleares russas. O comentário ocorreu após a expiração do último tratado de desarmamento com os Estados Unidos, e o russo prometeu também continuar "reforçando" o Exército que combate contra a Ucrânia.

Apesar disso, Moscou garantiu manter uma abordagem "responsável", respeitando os limites impostos ao seu arsenal nuclear. "O desenvolvimento da tríade nuclear, que garante a segurança da Rússia e permite assegurar de maneira eficaz a dissuasão estratégica e o equilíbrio de forças no mundo, continua sendo uma prioridade absoluta", declarou Putin em uma mensagem televisionada aos soldados.