SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump publicou nesta segunda-feira (23) um vídeo feito com inteligência artificial para provocar o Canadá após a vitória da seleção dos EUA sobre a do país na final de hóquei nos Jogos Olímpicos de inverno neste domingo (22).

Nas imagens, Trump aparece com as vestimentas de presidente jogando hóquei. É possível vê-lo na imagem ao lado da equipe americana contra o time canadense.

Na montagem, o republicano corre, dribla e faz diversos pontos. Na criação de IA, ele também agride adversários com socos e os derruba no chão, comemorando em seguida.

O vídeo é de uma página de memes e foi compartilhado pelo presidente. A sequência de imagens havia sido publicada no dia 13 de fevereiro por um americano porto-riquenho que se diz patriota e administra um perfil social com mais de 100 mil seguidores.

Momento antes, Trump havia ironizado uma fala passada do ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau. O americano postou uma antiga publicação do político, que dizia: "Vocês [EUA] não podem tomar nosso país, e não podem tomar nosso jogo".

Em fevereiro do ano passado, Trudeau comemorava a vitória de sua nação contra os EUA na final de um campeonato internacional de hóquei em Boston. À época, os dois países também protagonizavam uma crise, com Trump ameaçando devastar o Canadá com tarifas e sugerindo que se tornasse o 51º estado americano.

No jogo deste domingo, os EUA venceram de 2 a 1 contra o Canadá. Os pontos foram feitos pelos jogadores Matt Boldy e Jack Hughes, que garantiram medalha de ouro à nação americana na final de hóquei.