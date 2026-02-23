SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson, foi preso hoje em Londres por ligação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Mandelson foi preso por acusações de conduta indevida no exercício de um cargo público. A publicação de milhares de arquivos do caso tornou público troca de mensagens e emails entre o embaixador e o ex-empresário.

Ele foi demitido do serviço diplomático no ano passado. Polícia britânica abriu uma investigação este mês para apurar a relação entre os dois.

Mandelson se desculpou por vínculo com Epstein depois que arquivos foram divulgados. Na época, o diplomata afirmou que "lamentava profundamente" sua associação com Epstein.