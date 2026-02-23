Mandelson, 72 anos, foi demitido do cargo mais prestigioso do serviço diplomático britânico em setembro, quando a profundidade de sua amizade com Epstein começou a ficar clara.

A polícia iniciou neste mês uma investigação criminal sobre Mandelson depois que o governo do primeiro-ministro Keir Starmer repassou as comunicações entre o ex-embaixador e Epstein.

Os policiais prenderam um homem de 72 anos por suspeita de má conduta no exercício de cargo público, disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado relacionado a uma investigação sobre um ex-ministro do governo.

E-mails entre Mandelson e Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no final de janeiro, mostraram que os dois homens tinham uma relação mais próxima do que se sabia publicamente, e que Mandelson havia compartilhado informações com o financista quando era ministro no governo do ex-primeiro-ministro Gordon Brown.

Mandelson, que este mês renunciou ao Partido Trabalhista de Starmer e deixou seu cargo na câmara alta do Parlamento, disse anteriormente que lamentava profundamente sua associação passada com Epstein. Mas ele não comentou publicamente nem respondeu às mensagens solicitando comentários sobre as últimas revelações.

Na semana passada, o irmão mais novo do rei Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, também foi preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público, devido a alegações de que ele teria enviado documentos confidenciais do governo a Epstein. Ele sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein.

Tags:

Jeffrey Epstein | Peter Mandelso | Reino Unido