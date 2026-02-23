SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade de neve deixou mais de 40 milhões de pessoas sob alertas meteorológicos no nordeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira (23).

A nevasca castigou a região durante a noite, afetando mais de 8.000 voos e deixando centenas de milhares de residências e estabelecimentos comerciais sem energia elétrica.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ordenou que motoristas "não essenciais" não circulassem até o meio-dia de segunda e fechou as escolas. Autoridades nos estados vizinhos de Nova Jersey e Rhode Island emitiram restrições semelhantes.

Alguns moradores estavam frustrados com a segunda grande tempestade na região em poucas semanas. "Estou de saco cheio. Não quero ver mais neve", disse Vincent Greer à agência de notícias AFP. Morador de Wildwood, Nova Jersey, ele limpava a neve em frente ao seu prédio.

Enquanto isso, na estação Grand Central de Nova York, outros admiravam a cidade coberta de branco. "Está lindo", disse Chris Crowell, 45. "Tanta neve, está simplesmente maravilhoso. Não esperávamos ficar tanto tempo na rua."

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA informou que a queda de neve diminuiria durante a noite, mas alertou que ventos fortes ainda criariam condições de nevasca em algumas áreas.

O FlightAware, um site de rastreamento de voos, informou que 5.683 voos foram cancelados e 2.703 atrasados, após mais de 11 mil terem sido atrasados ou cancelados no domingo (22). Outros 2.000 voos foram cancelados para terça-feira (24).

A American Airlines disse que conseguiu retomar as operações nos aeroportos de Washington Reagan National e Filadélfia.

A Delta e a American disseram que esperam retomar as operações nos aeroportos LaGuardia e JFK, de Nova York, e em Boston no final da manhã de terça. A Delta também espera retomar os voos em Newark, em Nova Jersey.

A JetBlue foi especialmente afetada, cancelando cerca de 80% dos voos devido à tempestade na segunda-feira, informou o FlightAware. A companhia aérea disse que, no total, cancelou 1.600 voos até quarta-feira (25).

A Amtrak, empresa ferroviária de passageiros dos EUA, cancelou dezenas de trens entre Nova York e Boston e em outras rotas.

A sede das Nações Unidas, em Nova York, ficou fechada na segunda-feira.

Limpa-neves foram mobilizados por toda a região enquanto as autoridades buscavam reduzir a interrupção prolongada. Além disso, mais ao norte, a proibição de circulação em Rhode Island foi prorrogada até terça, enquanto o governador de Massachusetts anunciou novas restrições para deslocamentos não essenciais em partes do estado.

O fechamento das escolas públicas de Boston também foi estendido.