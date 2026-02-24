SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Nacional do México informou nesta segunda-feira (23) que El Tuli, principal confidente e homem de confiança do narcotraficante El Mencho, também foi morto durante uma operação policial.

Hugo H., conhecido como El Tuli, foi localizado por fuzileiros paraquedistas em Jalisco. A informação foi dada pelo secretário da Defesa, general Ricardo Trevilla Trejo, durante uma coletiva de imprensa sobre a morte de El Mencho, maior chefe do narcotráfico mexicano.

Hugo tentou fugir em um carro ao ver os agentes policiais. Segundo o governo, ele teria tentado atacar militares para escapar e morreu durante confronto.

El Tuli era o braço direito do líder do tráfico. Ele foi apontado como operador logístico e financeiro do esquema, além de coordenar ataques contra as Forças Armadas, bloqueio de estradas e queima de veículos. O suspeito teria ainda oferecido até 20 mil pesos por cada soldado que tentasse matar membros do grupo criminoso.

Duas armas e carregadores foram encontrados com ele. Além disso, ainda segundo o general, ele carregava mais de 7 milhões de pesos e quase 1 milhão de dólares em dinheiro. Os itens foram apreendidos.

VIOLÊNCIA NO MÉXICO

El Mencho foi morto durante operação da defesa mexicana com apoio dos Estados Unidos. Ele foi encontrado no estado de Jalisco, enquanto era escoltado para um avião que o levaria à Cidade do México para tratamento de saúde. O Exército mexicano afirmou que seus soldados foram recebidos a tiros e revidaram, matando El Mencho e outros membros do CJNG (Cartel Jalisco Nova Geração).

Autoridades acharam El Mencho após visita de parceira romântica

A operação teve apoio de uma nova força-tarefa dos Estados Unidos, criada para mapear cartéis na fronteira entre os dois países. O governo americano oferecia recompensa de US$ 15 milhões (o equivalente a R$ 77 milhões) por informações que levassem ao traficante.

A morte de El Mencho desencadeou uma onda de violência no México, deixando ao menos 62 mortos. O governo mexicano ativou o "código vermelho" para proteger a população e conter a violência, mas a situação segue instável em diversas cidades.

QUEM ERA EL MENCHO

Considerado o narcotraficante mais procurado do México e dos Estados Unidos. Ele nasceu em Michoacán e começou no tráfico ainda jovem, após passagem pelos EUA e pela polícia mexicana.

É um dos fundadores do CNJG. A organização é uma das mais violentas e poderosas do país, atuando no tráfico internacional de drogas, roubo de combustível e tráfico de pessoas.