SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Savannah Guthrie, uma das apresentadoras de televisão mais conhecidas dos Estados Unidos, publicou, nesta terça-feira (24), um vídeo em que diz que oferece US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões) a quem tiver informações que ajudem no retorno de sua mãe, Nancy Guthrie, 84, que está desaparecida há quase um mês.

A polícia suspeita que ela tenha sido sequestrada. "Se você estava esperando e não tinha certeza, deixe isso ser um sinal para, por favor, se apresentar", disse Savannah nas imagens publicadas nas redes sociais. "Conte o que você sabe e nos ajude a trazer nossa amada mãe para casa, para que possamos celebrar um retorno glorioso e milagroso, ou celebrar a vida linda, corajosa e nobre que ela viveu."

O pagamento será dado somente se a informação levar até Nancy, seguindo critérios do FBI para recompensas no caso, afirmou a apresentadora na postagem.

A agência federal de investigações já tinha oferecido uma recompensa de US$ 50 mil (R$ 261 mil) por informações que levem à localização de Nancy ou à prisão de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento.

Nancy Guthrie desapareceu em 31 de janeiro de 2026, e seus filhos reportaram o sumiço no dia seguinte. Em 10 de fevereiro, o FBI divulgou imagens do suspeito de sequestrar a idosa. As imagens mostram um homem mascarado e armado na entrada da casa de Nancy em Catalina Foothills, próximo à cidade de Tucson, no estado do Arizona.

Segundo a polícia, o suspeito tentou desativar a câmera que gravava a varanda de entrada. As autoridades encontraram sangue no local e exames mostraram que ele pertence a Nancy.

Savannah Guthrie é uma das personalidades mais famosas da mídia americana e seu vídeo recebeu apoio de diversos veículos de comunicação e de personalidades de Hollywood.

A jornalista ingressou na NBC em 2007 e virou âncora do programa "Today" em 2012. Ela também atua como correspondente de assuntos jurídicos da NBC News e apresenta a programação do Dia de Ação de Graças da emissora e os Jogos Olímpicos.