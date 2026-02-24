SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD na sigla em inglês) abrirá uma investigação após um grupo de pessoas terem atirado bolas de neve contra agentes da corporação nesta segunda-feira (23), no Washington Square Park.

Segundo a imprensa americana, os policiais atingidos foram acionados para conter um princípio de confusão no parque. Quando chegaram ao local, parte da multidão arremessava bolas de neve, e alguns agentes foram atingidos, inclusive no rosto.

O vídeo do momento circulou nas redes sociais, desencadeando reações de políticos e entidades. A cidade está coberta de neve após uma tempestade atingir o nordeste dos Estados Unidos.

"Quero ser muito clara: o comportamento retratado é vergonhoso e criminoso. Nossos investigadores estão apurando o caso", afirmou a chefe do NYPD, Jassica Tisch em um post no X. A Associação Benevolente da Polícia de Nova York classificou o incidente como "inaceitável e ultrajante".

Até a manhã desta terça-feira (24), o prefeito Zohran Mamdani não havia se manifestado publicamente sobre o caso. Já o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, derrotado por Mamdani na disputa pela prefeitura da cidade no ano passado, descreveu o episódio como vergonhoso.