SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Interior de Cuba disse nesta quarta-feira (25) ter matado quatro pessoas e ferido outras seis que estavam em uma lancha de matrícula dos Estados Unidos que teria atacado a guarda costeira cubana.

Segundo o regime em Havana, quando os militares abordaram a embarcação, registrada na Flórida, foram recebidos a tiros. O capitão do barco cubano foi atingido e retirado do local para tratamento, assim como os seis feridos que estavam na lancha americana.

Não há mais informações sobre a identidade dos ocupantes do barco até o momento.

A relação entre os EUA de Donald Trump e Cuba passa por uma das maiores tensões dos últimos anos depois que a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de forças americanas interrompeu a entrega de petróleo à ilha comunista.

Com isso, e uma intensificação no embargo de Washington contra Havana, o país vive uma grave escassez de combustíveis, com impactos diretos na população. Os cubanos vivem hoje longos apagões, veem o lixo se acumular nas ruas e o transporte público se tornar cada vez mais limitado.