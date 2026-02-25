SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (21), o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou a suspensão das operações do programa Global Entry, que facilita a entrada de passageiros estrangeiros pré-verificados aos dispensá-los de passar pelos guichês de imigração ao desembarcar no país.

A suspensão ocorre por conta da paralisação parcial do Departamento de Segurança Interna, que começou no dia 14 de fevereiro, após democratas e republicanos não conseguirem chegar a um acordo em relação à legislação para financiar o departamento. A principal demanda dos Democratas é que o governo de Donald Trump altere as operações anti-imigração realizadas pelo ICE.

Originalmente, outro programa semelhante, chamado TSA PreCheck, que permite que o passageiro pule a fila de segurança no aeroporto, também teria sido incluído na suspensão, mas o Departamento de Segurança reverteu a decisão no domingo.

Enquanto o TSA PreCheck está operando normalmente nos aeroportos americanos, ainda não há previsão de reestabelecimento do Global Entry.