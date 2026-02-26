SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Zoológico de Newquay, no sudoeste do Reino Unido, anunciou a morte de Johnson, uma capivara de nove anos, e de Al Capone, uma anta brasileira de 20 anos. Segundo a instituição, os dois animais mantinham um forte vínculo ao longo dos anos.

As duas passaram por uma eutanásia humanitária no mesmo dia. Decisão foi tomada após avaliação e consulta da equipe veterinária do recinto.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Johnson, nossa capivara de nove anos, e de Al, nossa anta brasileira de 20 anos", informou o zoológico em suas redes sociais na última sexta-feira (20).

O declínio de saúde relacionado à idade motivou a decisão. Os tratadores realizaram a eutanásia dos animais no mesmo dia para que nenhum deles sofresse isolamento após a perda do companheiro.

Johnson e Al compartilhavam o recinto sul-americano do Newquay Zoo. Capivaras e antas são espécies naturalmente calmas e sociais, e os dois animais desenvolveram um forte vínculo ao longo dos anos.

"Esta foi uma perda incrivelmente difícil para aqueles que cuidavam deles diariamente", declarou um porta-voz do zoológico ao MailOnline. "Ambos os animais eram membros muito queridos da nossa comunidade zoológica, e sua ausência será profundamente sentida por funcionários e visitantes", completou.

"Foi difícil para nós nos despedirmos dos dois ao mesmo tempo, mas foi a decisão mais gentil a se tomar por eles." A dupla vinha enfrentando problemas de saúde crescentes nos últimos meses, que impactavam a qualidade de vida dos animais.

Johnson nasceu no Chester Zoo em 2016 e chegou ao Newquay Zoo em 2017. Capivaras são os maiores roedores do mundo e podem pesar até 65 kg ?quase o mesmo que um adulto. Originárias da América do Sul, são animais semiaquáticos e raramente são encontradas longe da água.

Al Capone nasceu em 2005 e veio do Gda?sk Zoo, na Polônia, sendo transferido para o recinto em 2014. A anta brasileira, também conhecida como tapir, é considerada o maior mamífero terrestre do Brasil. A espécie é nativa da América do Sul e vive em áreas florestais densas e úmidas, sempre próxima a corpos d'água.