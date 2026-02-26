SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro horas, as negociações que acontecem hoje entre os Estados Unidos e o Irã, em Genebra, foram interrompidas e serão retomadas ainda nesta tarde. O presidente Donald Trump deve decidir sobre um possível ataque ao país com base no resultado do encontro, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Negociadores fizeram uma pausa após o início da terceira rodada de conversas. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, disse que reunião será retomada ainda hoje. "Estivemos trocando ideias criativas e positivas em Genebra hoje, e agora os negociadores dos EUA e do Irã fizeram uma pausa. Retomaremos as negociações ainda hoje. Esperamos avançar mais", publicou ele no X, sem dar detalhes.

O mediador de Omã afirmou ter esperança de que o Irã e os Estados Unidos avancem nas negociações sobre a disputa nuclear. Segundo ele, os dois países trocaram "ideias positivas e criativas", apesar das preocupações americanas com o programa de mísseis balísticos de Teerã. O Irã havia declarado na quinta-feira que demonstraria flexibilidade nas negociações indiretas, que estão sendo realizadas em Genebra em meio a um enorme aumento da presença militar dos EUA no Oriente Médio.

Os dois países retomaram as negociações este mês, buscando superar um impasse de décadas sobre o programa nuclear de Teerã. Washington e outros países ocidentais acreditam ter como objetivo a construção de armas nucleares. Teerã nega essa acusação. O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, têm negociado indiretamente com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi.

Desde janeiro, cada parte afirma que está aberta ao diálogo, mas também a uma operação militar. As duas delegações chegaram antes das 10h (6h de Brasília) à residência do embaixador de Omã, país mediador, perto de Genebra, segundo correspondentes da AFP. Washington deseja um acordo que garanta, entre outras coisas, que Teerã não desenvolva armas atômicas, um receio antigo das potências ocidentais.

O programa balístico iraniano é outro tema de discórdia. Washington quer abordar o tópico, assim como o apoio de Teerã a grupos armados hostis a Israel. Mas Teerã é reticente, o que reduz a perspectiva de um acordo. "O tema das negociações (...) está concentrado na questão nuclear", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei. Ele afirmou ainda que o país vai pressionar para obter o fim das sanções a que está submetido e pretende reiterar o seu direito "ao uso pacífico da energia nuclear".

Para o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, isso é "um grande problema". "Temos que falar sobre outros temas, que vão além do programa nuclear", advertiu poucas horas antes da retomada das negociações na Suíça.

SEQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÕES

Os EUA afiram que o Irã desenvolveu mísseis que podem ameaçar a Europa e bases militares americanas, disse Trump. Teerã alega ter limitado o alcance de seus mísseis a 2.000 km, se defendeu e afirmou que as acusações de Trump são "grandes mentiras".

O Irã dispõe de um amplo arsenal, em particular os Shahab-3, que podem alcançar Israel, seu inimigo declarado, e alguns países do leste da Europa. Apesar das divergências, Teerã considera que um acordo está "ao alcance da mão", segundo o chefe da diplomacia, Abbas Araghchi, que lidera a delegação iraniana nas negociações. Para ele, esta é uma "oportunidade histórica".

Os dois países já dialogaram recentemente em Omã e em Genebra. Uma tentativa anterior de diálogo chegou ao fim quando Israel atacou o Irã em junho, o que deu início a uma guerra de 12 dias na qual os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas. Em janeiro, surgiram novas tensões entre Washington e Teerã, quando o governo do Irã reprimiu com violência os protestos que desafiaram o poder dos aiatolás na República Islâmica.