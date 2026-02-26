SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos Hillary Clinton pediu hoje que o presidente Donald Trump seja convocado a depor "sob juramento" sobre o caso Epstein.

Ex-primeira-dama dos EUA presta hoje depoimento sobre o caso Epstein no Congresso do país. O ex-presidente Bill Clinton vai depor amanhã ao órgão que investiga as atividades e os relacionamentos políticos do empresário Jeffrey Epstein, condenado por abuso e tráfico sexual.

Casal pediu para que depoimentos sejam em público, mas sessão ocorre a portas fechadas. Objetivo dos Clinton é evitar que os republicanos politizem o tema.