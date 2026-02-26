SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas e um cachorro foram atingidos por raios em um evento "incrivelmente raro" ocorrido hoje em Perth, na Austrália Ocidental. O animal não resistiu.

Duas delas eram adolescentes: Georgia Rizzi, de 16 anos, e sua amiga, foram atingidas na quadra de tênis da escola, em Mount Helena, no leste da cidade. Rizzi disse que ouviu um "alto estrondo" e que o raio pegou em uma cesta de basquete antes de feri-las.

"Me lembro de sentir dor na cabeça e minha coluna vibrar. Comecei a chorar porque senti [entorpecimento] nos pés", disse Georgia Rizzi, em entrevista à Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Rizzi e sua amiga tiveram dificuldade para ficar de pé após o raio. Elas foram encaminhadas por uma ambulância para um hospital, onde foram feitos exames, incluindo monitoramento da frequência cardíaca. Em seguida, foram liberadas e orientadas a monitorar os sintomas.

Um idoso que passeava com o seu cachorro também foi atingido: Michael Day, de 78 anos, caminhava no subúrbio de Hamersley. Um porta-voz do serviço de ambulância local confirmou à ABC que Day foi transferido para o hospital com ferimentos "graves".

O cachorro de Day, chamado Messi, morreu no local. A filha do idoso, Karen, disse à ABC que a camiseta do pai "foi rasgada" quando ele foi atingido, acrescentando que Michael ainda está no hospital com "muita dor", mas que a família está "muito aliviada" por não ter sido nada mais grave. "Todo mundo está chocado", acrescentou ela.

Uma forte tempestade de verão provocou caos em Perth na manhã desta quinta-feira. Além de três pessoas atingidas pelo raio, uma casa também pegou fogo, segundo o 9 News Australia.

O gerente do serviço de ambulância classificou como "incrivelmente raro" três pessoas serem feridas por raios em um único dia. "Estou nessa profissão há quase 15 anos e nunca ouvi falar de algo assim, especialmente aqui na Austrália Ocidental", disse Deane Coxall.

"É um evento incrivelmente infeliz e improvável; eu ficaria muito surpreso se víssemos isso novamente."