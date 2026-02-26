WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, afirmou que não tem nada a ver com o caso Jeffrey Epstein, financista condenado por abuso sexual. Ela passou por audiência do Comitê de Supervisão da Câmara, que investiga as ligações do abusador com figuras poderosas, nesta quinta-feira (26).

O depoimento de Hillary aconteceu a portas fechadas em Chappaqua, no estado de Nova York. Nas redes sociais, ela publicou o documento que leria durante a audiência. Ao todo, foram cerca de seis horas de audiência -a reunião foi pausada após o vazamento de uma foto.

"Como declarei em meu depoimento sob juramento em 13 de janeiro, eu não tinha conhecimento algum sobre as atividades criminosas dele. Não me recordo de jamais ter encontrado o sr. Epstein. Nunca voei em seu avião nem visitei sua ilha, residências ou escritórios. Não tenho nada a acrescentar a isso", escreveu Hillary.

Além disso, a ex-candidata à Presidência criticou o líder do comitê bipartidário, o republicano James Comer, ao afirmar que ele sabe que ela não tem informações para contribuir com a investigação e mesmo assim insiste no depoimento dela.

Em entrevista à BBC, ela afirmou que já conheceu Ghislaine Maxwell, cúmplice e namorada de Epstein, em conferências organizadas pela Fundação Clinton e que Maxwell também esteve no casamento da filha do casal, em 2010.

Após a audiência, Hillary disse, em entrevista a jornalistas, que repetiu o depoimento publicado nas redes sociais, reiterou que não se lembra de ter conhecido Epstein e que esteve com Maxwell em eventos casuais. "Não sei quantas vezes tive que responder às mesmas perguntas", disse a ex-secretária.

Ela afirmou ainda que, ao fim da audiência, a situação ficou estranha, com perguntas sobre ufologia e a teoria da conspiração conhecida como Pizzagate, segundo a qual políticos democratas secretamente administravam uma rede de tráfico sexual de crianças em uma pizzaria de Washington. "Uma das teorias da conspiração mais maldosas já propagadas pela internet", definiu ela.

O ex-presidente Bill Clinton, que vai ser ouvido nesta sexta, aparece em diversas imagens com Epstein. Hillary disse na mesma entrevista à BBC que seu marido e Epstein teriam viajado juntos para eventos beneficentes.

O casal deixou de comparecer às audiências marcadas em janeiro pelo comitê. Depois mudou de ideia e concordou em depor quando o comitê aprovou duas resoluções que recomendavam que o plenário declarasse a dupla culpada por desacato criminal ao Congresso. O crime poderia levar a multas de até US$ 100 mil (R$ 532 mil) ou a um ano de prisão.

Hillary diz que ficou horrorizada quando descobriu o caso Epstein. No documento publicado nas redes, a democrata critica o comitê e o acusa de ter viés político ao concentrar as investigações em um determinado partido. Afirma ainda que, se o comitê fosse sério, estaria atrás de respostas sobre o envolvimento de Donald Trump com o abusador.

"Se este comitê está realmente interessado em descobrir a verdade sobre os crimes de tráfico cometidos por Epstein, não deveria se basear em conversas informais com a imprensa para obter respostas do nosso atual presidente sobre seu envolvimento", afirmou Hillary. "Deveria questioná-lo diretamente, sob juramento, sobre as dezenas de vezes em que seu nome aparece nos arquivos de Epstein."

O presidente dos EUA é citado diversas vezes nos documentos antes secretos e revelados pelo Departamento de Justiça. Também há fotos de Trump ao lado de Epstein, e o republicano sempre negou qualquer relação com o abusador, a despeito dos registros que indicam uma longa amizade.

Antes do início do depoimento de Hillary, democratas deram entrevista para jornalistas. O deputado Robert Garcia, da Califórnia, afirmou que todas as pessoas que possam ter conhecimento sobre Epstein devem ser ouvidas, mas defendeu que Hillary não tinha relação com o caso e nem sequer conhecia Epstein.

"Falar com o ex-presidente Bill Clinton abre precedente. Espero que os republicanos possibilitem que uma audiência com o presidente [Trump]. Queremos uma investigação não partidária", disse Garcia.

Também em entrevista antes do início da audiência, o republicano Comer disse que os americanos têm muitas perguntas e afirma que os Clintons não conseguiram esclarecê-las. "Ninguém está acusando eles de terem feito algo de errado, mas nós temos muitas perguntas e queremos esclarecer como ele conseguiu acumular tanto dinheiro e como estava rodeado dos homens mais ricos do mundo."

Comer foi questionado se o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, deve ser ouvido pelo comitê. "É bem possível", disse ele. Lutnick admitiu no início de fevereiro ter visitado a ilha de Epstein com sua família no final de 2012. O secretário tinha negado contatos com Epstein no passado, mas mudou sua versão durante uma recente audiência no Senado, quando foi questionado por parlamentares sobre seus contatos com o falecido criminoso sexual.