SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher, que já havia sido condenada pelo mesmo crime, foi presa novamente ontem suspeita de embarcar em um voo para a Itália sem passagem.

Svetlana Dali, 57, foi detida no aeroporto de Malpensa, em Milão. Segundo a imprensa americana, ela entrou escondida, ainda não se sabe como, em um voo da United Airlines em Newark, em Nova Jersey.

O FBI está investigando o caso. A porta-voz do órgão, Emily Molinari, disse à agência de notícias Associated Press que está trabalhando com a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que administra o Aeroporto Internacional Newark Liberty, e com a Administração de Segurança de Transportes.

Svetlana havia sido condenada em 2025 por viajar clandestinamente de Nova York para Paris. A cidadã russa com residência nos EUA foi filmada na ocasião infiltrando-se em um grupo de passageiros com bilhetes e passando despercebida pela equipe da Delta Air Lines no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

Da outra vez, ela alegou à Justiça que embarcou sem que os funcionários tivessem solicitado o cartão de embarque. Ainda de acordo com informações da agência, ela se escondeu em um banheiro durante várias horas dentro da aeronave e só foi descoberta quando o avião se aproximava de Paris.

Depois da condenação, a mulher estava em liberdade condicional supervisionada por um ano. Entre as condições para isso, está a proibição de deixar o distrito judicial federal onde estava autorizada a residir sem a autorização judicial prévia. Ela também foi obrigada a se submeter a uma avaliação de saúde mental e a participar de tratamento, se considerado necessário.

Justiça apontou que Svetlana tem um histórico de infrações em viagens. Promotores disseram que, antes do incidente que levou à sua condenação, ela teria burlado as medidas de segurança em outros dois aeroportos e embarcado clandestinamente em outro voo.