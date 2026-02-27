SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma descoberta histórica feita em Manhattan, em Nova York, revelou que uma passagem escondida dentro do Merchant's House Museum pode ter servido como abrigo para pessoas escravizadas em fuga no século 19.

O espaço estava oculto sob uma cômoda embutida no segundo andar do imóvel. Ele foi identificado, após dois anos de pesquisas, como parte da Underground Railroad, rede secreta de rotas e casas seguras utilizadas por africanos escravizados que buscavam a liberdade.

Segundo nota oficial do museu, trata-se de um achado inédito. "Pela primeira vez em mais de um século, uma parada da Underground Railroad até então desconhecida e totalmente preservada foi descoberta em Manhattan."

A estrutura consiste em uma passagem estreita, com cerca de 60 centímetros de largura. Ela desce aproximadamente 4,5 metros até o piso térreo da casa, construída em 1832 pelo abolicionista Joseph Brewster.

O túnel não tem qualquer função doméstica conhecida, o que reforça a hipótese de uso como esconderijo. "A casa contém uma passagem secreta que não tem qualquer função doméstica conhecida", informa o museu.

Durante décadas, funcionários sabiam da existência do espaço, mas não compreendiam sua finalidade. "Sabíamos que estava aqui, mas não entendíamos exatamente o que estávamos vendo", afirmou Camille Czerkowicz, curadora do Merchant's House Museum, à Spectrum News NY1.

Investigações recentes conduzidas por arquitetos e especialistas em preservação indicam que o local funcionava como uma casa segura para fugitivos da escravidão. Ao remover a gaveta inferior da cômoda, é possível acessar uma abertura no piso que leva a um compartimento fechado com escada para o andar inferior.

Estrutura foi pensada para permanecer invisível. Sob as gavetas embutidas estava literalmente um possível caminho para a liberdade. Historiadores descrevem a estrutura como altamente sofisticada. Trata-se de uma "obra-prima de ocultação deliberada", projetada para permanecer invisível a caçadores de escravizados ou autoridades do século 19, segundo reportagem da Spectrum News NY1.

Pesquisadores apontam que o período em que a casa foi construída era marcado por tensões profundas. Apesar de Nova York ter abolido oficialmente a escravidão em 1827, sua economia ainda estava ligada ao Sul escravocrata, e ajudar fugitivos era ilegal.

Nesse contexto, o construtor Joseph Brewster, descrito como abolicionista, teria incorporado deliberadamente o esconderijo ao projeto da residência. "Muitos nova-iorquinos esquecem que fizemos parte do movimento abolicionista e da luta pelos direitos civis", afirmou o vereador Chris Marte.

"Essa passagem escondida é uma evidência física que demonstra a conexão da cidade de Nova York com o que ocorreu no Sul, durante a Guerra Civil, e com questões que ainda ressoam hoje. Ela precisa ser preservada", disse Chris Marte, vereador.