WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, passa por uma audiência com congressistas para esclarecer sobre a relação com o abusador sexual Jeffrey Epstein. Os questionamentos acontecem após a divulgação de arquivos pelo Departamento de Justiça que mostram o ex-presidente e Epstein em diferentes situações juntos.

Antes do início do depoimento, Clinton fez uma declaração sobre o caso nas redes sociais. Nela, ele afirma que cresceu em um lar em que presenciou violência doméstica. E, por isso, alega que se soubesse dos crimes de Epstein teria deixado de viajar no avião dele, assim como teria denunciado e liderado "o clamor por justiça por seus crimes e não por acordos convenientes".

Em uma entrevista recente, a ex-secretária do Estado, Hillary Clinton, que também foi ouvida pelos congressistas nesta quinta, afirmou que Epstein e Clinton estiveram juntos apenas para eventos beneficentes.

O ex-presidente ainda criticou a postura do comitê de obrigar o depoimento de Hillary. "Ela não teve nada a ver com Jeffrey Epstein. Nada. Ela não tem lembrança de sequer tê-lo conhecido. Ela não viajou com ele nem visitou nenhuma de suas propriedades. Quer vocês tenham intimado dez pessoas ou 10 mil, incluí-la simplesmente não foi correto", disse.

Ele afirma, na postagem, que apesar de seu "breve contato com Epstein tenha terminado anos antes de os crimes de Epstein virem à tona, e embora eu nunca tenha testemunhado, durante nossas interações limitadas, qualquer indicação do que realmente estava acontecendo, estou aqui para oferecer o pouco que sei para que isso possa evitar que algo assim volte a acontecer".

Clinton reitera ainda que "não importa quantas fotos vocês me mostrem, tenho duas coisas que, ao final do dia, importam mais do que a sua interpretação daquelas fotos de 20 anos atrás". "Eu sei o que vi e, mais importante, o que não vi. Eu sei o que fiz e, mais importante, o que não fiz. Eu não vi nada e não fiz nada de errado", completa o ex-presidente.