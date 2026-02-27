SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O descarrilamento de um trem no centro de Milão matou duas pessoas e feriu cerca de 40 nesta sexta-feira (27), afirmou um porta-voz do corpo de bombeiros local. Os motivos do acidente ainda não estão claros.

O bonde, um dos modelos mais novos em operação na cidade da Itália, saiu dos trilhos na rua Vittorio Veneto, perto da Estação Central, e se chocou contra a vitrine de uma loja. Em seguida, os serviços de emergência locais informaram que 13 ambulâncias estavam no local.

Equipes da Defesa Civil montaram uma tenda para prestar assistência aos feridos, segundo uma testemunha da agência de notícias Reuters. A cidade, no norte da Itália, recebeu as Olimpíadas de Inverno e é palco da Semana de Moda desde terça-feira (24).

A empresa de transportes de Milão, ATM, afirmou em comunicado estar "profundamente chocada", expressou solidariedade às vítimas e disse estar colaborando com as autoridades para apurar as causas do acidente.