SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos sugerir que pode fazer uma "tomada amigável de Cuba".

"Podemos muito bem acabar tendo uma tomada amistosa de Cuba", complementou Donald Trump. A fala acontece em mais um momento de tensão nas Américas. Trump falou sobre os planos para repórteres hoje em frente a Casa Branca.

Trump disse que a saída "amigável" para o conflito seria possível pois Cuba "não tem dinheiro". O presidentes dos EUA complementou dizendo que o secretário de Estado Marco Rubio está analisando a situação em um "nível muito alto".

"Eles não têm dinheiro. Eles ?não têm nada no momento, mas estão conversando conosco e talvez tenhamos uma tomada de controle amigável de Cuba", disse Donald Trump.