SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes de diversas nações manifestaram preocupação com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, enquanto companhias aéreas cancelaram voos para a região e embaixadas orientaram seus cidadãos a buscarem abrigo.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do conselho de segurança nacional da Rússia, criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado (1) pelo ataque ao Irã.

"O pacificador mais uma vez mostrou sua verdadeira face", disse Medvedev em uma rede social. "Todas as negociações com o Irã são uma operação de fachada. Ninguém duvidava disso. Ninguém realmente queria negociar nada."

Medvedev questionou a resiliência americana. "A questão é quem tem mais paciência para esperar pelo fim inglório de seu inimigo. Os EUA têm apenas 249 anos. O império persa foi fundado há mais de 2.500 anos. Vamos ver daqui a 100 anos..."

Outros líderes manifestaram preocupação em relação aos ataques de Israel e EUA contra o Irã.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, disse que não aceitaria que ninguém arrastasse seu país "para aventuras que ameaçam sua segurança e unidade", em uma mensagem indireta ao grupo armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Em um comunicado divulgado após os ataques, Salam destacou os "acontecimentos graves" na região e pediu a "todos os libaneses que ajam com sabedoria e patriotismo, colocando o Líbano e os interesses do povo libanês" em primeiro lugar.

O chanceler da Noruega, Espen Barth Eide, disse estar extremamente preocupado com a possibilidade "de haver uma nova e ampla guerra no Oriente Médio".

O presidente polonês Karol Nawrocki disse estar ciente dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã graças aos canais de comunicação com aliados.

Companhias aéreas anunciaram cancelamento de voos para o Irã, Israel, Líbano, Omã e Iraque em meio ao início dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Além disso, as embaixadas americanas no Qatar, Bahrein e outros países da região emitiram comunicados orientando cidadãos americanos a buscarem abrigo, ao detectarem mísseis e drones se dirigindo a esses países.

Os usuários de celulares em Israel receberam alertas de que foram detectados mísseis lançados contra o país.

Empresas como Lufthansa, Air France e KLM, além de companhias aéreas que atuam na região, suspenderam seus voos. Os Emirados Árabes Unidos fecharam o espaço aéreo, assim como o Irã.