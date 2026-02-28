WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Após ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, Teerã revidou e lançou mísseis em direção ao território israelense e a bases americanas no Oriente Médio. A informação foi confirmada pela Forças de Defesa de Israel e pelo Irã, via as agência de notícias estatais Tasnim e Fars.

"Sirenes foram acionadas em diversas áreas do país após a identificação de mísseis lançados do Irã em direção a Israel. Neste momento, a Força Aérea Israelense está operando para interceptar e atacar ameaças, quando necessário, a fim de eliminá-las", informaram as Forças Armadas pelas redes sociais.

De acordo com a Tasnim, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que a primeira onda de ataques com mísseis e drones foi lançada como resposta aos ataques. Foram alvo bases americanas no Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Fortes explosões foram ouvidas nesses locais.

Pelo menos uma pessoa morreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de acordo com a mídia local.

Neste sábado, explosões foram ouvidas no leste e no oeste de Teerã, segundo a mídia iraniana, em uma operação conjunta dos EUA e Israel. A agência Tasnim publicou imagens de uma densa fumaça na capital do país, e o aeroporto Mehrabad teria sido atingido. O espaço aéreo do país, de acordo com a Tasnim, também foi fechado.

A ação ocorreu mesmo depois de ter sido marcada uma quarta rodada de negociações entre americanos e iranianos acerca do programa nuclear de Teerã, que o presidente Donald Trump disse querer ver desmantelado completamente. Ainda não se sabe se o Irã revidou o ataque.

