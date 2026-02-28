FOLHAPRESS - Quando o aplicativo de aviso de ameaças Red Alert começou a apitar, nesta manhã de sábado (28), Yaniv Razovski estava deixando Tel Aviv rumo a Jerusalém. "Começou tudo de novo, mas não estamos em pânico", disse esse funcionário de banco de 30 anos que mora na zona norte da principal cidade israelense. Sem tempo de voltar para casa, onde tem um quarto seguro, ele saiu da estrada e achou um abrigo provisório numa vila. "Vamos ver quando vai ser possível sair", contou, por mensagem de áudio. "Falei com várias pessoas na cidade, estão todos preocupados com os dias a seguir, mas calmos".

RETALIAÇÃO

Quando foi atacado pelos EUA em junho, o Irã coreografou uma retaliação à base de Al-Udeid, no Qatar, com aviso prévio aos americanos e qataris. O resultado foi o esvaziamento do local e uma interceptação eficaz dos poucos mísseis lançados lá.

Desta vez, até pelo caráter de surpresa relativa do ataque americano-israelense, os iranianos dispararam diversos mísseis contra ao menos quatro bases: Al-Udeid, Al-Salem (Kuwait), Al-Dhafra (Emirados) e a estação naval da Quinta Frota em Bahrein. Ao menos uma pessoa morreu em Abu Dhabi, e há relatos de diversas explosões perto da turística Dubai.

ATAQUE MIROU CÚPULA DA TEOCRACIA NO IRÃ, E KHAMENEI PODE TER SIDO ALVO

Apesar de as informações ainda serem escassas sobre a situação em solo no Irã, o ataque conjunto dos EUA e de Israel ao país mirou o centro do poder da teocracia. O complexo onde fica o palácio presidencial e onde mora o líder supremo, Ali Khamenei, foi alvejado, segundo as poucas imagens que conseguiram furar o blecaute de internet que voltou a atingir o país.

De acordo com as agências oficiais, contudo, nem o líder, nem o presidente Masoud Pezeshkian foram atingidos, mas nenhuma imagem deles emergiu. Em relato anônimo a agências de notícias, autoridades israelenses e americanas disseram que Khamenei era um dos alvos, mas a informação não foi confirmada oficialmente