BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) condenou, por meio de nota, os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã neste sábado (28), manifestando "grave preocupação" com o episódio. Os países travavam processo de negociação pela paz antes dos bombardeios.

"O Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje (28/2) por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", diz o Itamaraty.

"O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil."

De acordo com o governo brasileiro, as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades dos brasileiros presentes nos países afetados.

"Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontrem", diz outro trecho.

O embaixador do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade brasileira para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.