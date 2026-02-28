SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo de oito minutos publicado no sábado (1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington havia iniciado uma campanha militar "massiva e contínua" contra o Irã para destruir suas forças armadas, eliminar seu programa nuclear e promover uma mudança de governo.

"Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas", disse Trump no vídeo postado na rede social Truth Social às 2h30 da manhã, horário do leste dos EUA (4h30 no Brasil). "Suas atividades ameaçadoras colocam em risco direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo."

No vídeo, Trump insta o povo americano a derrubar o regime do aiatolá Ali Khamenei.

"Por muitos anos, vocês pediram a ajuda da América, mas nunca a receberam", disse. "Nenhum presidente estava disposto a fazer o que estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que está dando o que vocês querem, então vamos ver como vocês respondem. A América está apoiando vocês com força esmagadora e poder devastador."

Trump está em Mar-a-Lago, seu clube privado e residência em Palm Beach, Flórida, neste fim de semana.