SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atacados pelo Irã em retaliação por terem bases usadas pelos americanos em seu território, países árabes do golfo Pérsico estão registrando danos e vítimas civis neste sábado (28). O aeroporto do Kuwait foi alvejado por drones, com alguns feridos e danos limitados.

Nos Emirados Árabes Unidos, houve ao menos um morto em Abu Dhabi e já foram contadas três ondas de drones e mísseis, um incêndio ocorreu na famosa Palm Jumeirah, conjunto de ilhas artificiais de Dubai. Segundo um morador do local relatou à Folha, um edifício foi atingido por destroços de um míssil interceptado.

PROTESTO

A mídia estatal iraniana divulgou vídeo de manifestação com alguns moradores da capital, Teerã, horas depois de os EUA e Israel atacarem a teocracia. O volume de pessoas não é comparável, contudo, ao registrado nos megaprotestos contra o regime que serviram de justificativa inicial para Donald Trump montar um cerco militar contra o Irã. Aqueles protestos foram duramente reprimidos.

FORÇAS DE DEFESA DE ISRAEL

As Forças de Defesa de Israel disseram há pouco que "completaram um amplo ataque contra sistemas de defesa estratégica" do Irã. Um dos alvos, disseram os militares, foi a base do sistema SA-65 em Kermanshah (oeste do país). O comunicado não deixa claro se isso significa o fim de uma etapa do ataque contra o rival, ou se encerra completamente a ação. Os Estados Unidos, até aqui, não disseram nada acerca de sua participação no ataque.