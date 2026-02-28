SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os governos da Alemanha e do Reino Unido emitiram neste sábado (28) alertas para que seus cidadãos evitem viagens a países do Oriente Médio após os ataques dos Estados Unidos ao Irã.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha emitiu alertas de viagem para Bahrein, Iraque, Israel, Jordânia, Catar, Kuwait, Líbano, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O ministério também informou que emitiu uma ordem adicional para que cidadãos deixassem o Líbano. Os Estados Unidos também recomendaram que os americanos no país saíssem do território "enquanto ainda há opções comerciais".

"Se já estiver no país, o Departamento de Estado pede aos cidadãos americanos que deixem o Líbano agora, enquanto opções comerciais ainda estão disponíveis", dizia o comunicado da embaixada dos EUA, acrescentando que "pedimos aos cidadãos americanos que não viajem ao Líbano".

As autoridades libanesas temem que o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, possa se envolver no conflito que viu os EUA e Israel bombardearem o Irã no sábado e Teerã responder com ataques de mísseis.

O Reino Unido emitiu um comunicado desaconselhando viagens a Israel e Palestina. As forças israelenses participaram de ataques contra Teerã, e o país persa retaliou com mísseis e drones.

Na América Latina, além do Brasil -que emitiu um alerta contra viagens a 11 países do Oriente Médio -a Argentina elevou o nível de segurança para alto em todo o território nacional e em embaixadas.

A medida abrange "todos os objetivos sensíveis do país, assim como a infraestrutura crítica e a comunidade judaica". Também implica o reforço dos controles de fronteira, segundo comunicado divulgado na rede social X pelo gabinete do presidente Javier Milei.