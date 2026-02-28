FOLHAPRESS - Tel Aviv afirmou que o ataque ao Irã neste sábado já envolveu 200 aviões de caça, a maior quantidade reunida para uma ação militar pelo país até aqui. Ao menos 500 alvos foram atingidos, segundo as Forças de Defesa de Israel, que apenas afirmam que a ação foi coordenada com os Estados Unidos. Até aqui não está certo o escopo do envolvimento americano, mas os aviões israelenses não conseguiriam fazer tal incursão sem o apoio da grande frota de aeronaves de reabastecimento aéreo que os americanos deslocaram para o Oriente Médio. Além disso, há imagens gravadas no Iraque mostrando mísseis de cruzeiro dos EUA Tomahawk voando em direção ao Irã.

IRÃ DIZ QUE LANÇOU MÍSSIL CONTRA ISRAEL

A rede estatal iraniana Irib afirmou que foi lançado contra Tel Aviv um míssil balístico Fattah ("conquistador", em farsi), arma revelada pela Guarda Revolucionária em 2023 que em tese pode carregar ogivas múltiplas. O Canal 12 de Israel confirmou o lançamento, mas não se sabe se ele atingiu algum alvo. O Fattah é descrito como uma arma hipersônica, mas isso é um truísmo: todo míssil balístico atinge velocidades hipersônicas. O que importa é que ele é um míssil de alcance médio (1.400 km) que deixa a atmosfera rumo ao alvo, sendo de difícil interceptação.

CASA BRANCA

O presidente dos EUA, Donald Trump, passou a noite monitorando os ataques do Irã ao lado de membros da segurança nacional. Ele está no resort em Mar-a-Lago, na Flórida.

Pelas redes sociais, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, diz que o presidente conversou com o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, pelo telefone.

Antes dos ataques, Leavitt afirma que o secretário do Estado ligou para todos os membros da Gangue dos 8 [grupo com oito legisladores que têm acesso a informações confidenciais de Inteligência do governo] para notificá-los e conseguiu falar com sete deles. O presidente e sua equipe da segurança nacional vão continuar monitorando a situação ao longo do dia.

IRANIANOS

A iraniana Tannaz deixou o país em 2022 para morar no Reino Unido e hoje vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela preferiu não informar o sobrenome por medo de retaliação aos pais, que ainda moram no Irã.

"Os sentimentos são mistos, não somos mais as mesmas pessoas depois de todas essas experiências de revoltas a cada dois anos e do número de pessoas mortas pelo regime cruel do Irã", afirmou ela à Folha neste sábado (28) em mensagens no aplicativo WhatsApp. "Hoje [sinto] empolgação, felicidade, vingança enquanto me preocupo com meu povo."

Tannaz nasceu em Yazd, no centro do Irã, e cresceu em Teerã. Perguntada sobre seus parentes e amigos, ela afirmou que "hoje em dia, se você fizer essa pergunta aos iranianos, eles dirão que têm 90 milhões de irmãs e irmãos em casa". Segundo ela, a internet no país está cortada, o que impossibilita o contato com os familiares.