SÃOPAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA e a União Europeia recomendaram que os navios comerciais evitem a região do Oriente Médio, com destaque para o estreito de Hormuz, o golfo Pérsico, o golfo de Omã e o mar Arábico. A Administração Marítima do Departamento de Transporte dos EUA informou que essas vias estão "sujeiras a atividade militar significativa" após os ataques dos EUA e de Israel ao Irã, seguido da resposta iraniana com mísseis a bases norte-americanas em outros países.

Diversos armadores, grandes empresas de petróleo e comerciantes suspenderam os embarques de petróleo, combustível e GNL (gás natural liquefeito) pelo estreito de Hormuz, disseram pessoas do setor à agência de noticias Reuters. Imagens de satélite de rastreadores de navios-tanque mostraram embarcações se acumulando perto de grandes portos, como Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e sem conseguir atravessar o estreito de Hormuz.

