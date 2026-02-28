SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que há sinais de que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, está morto. Ele não afirmou de forma peremptória o assassinato do líder nos ataques deste sábado pelos EUA e por Tel Aviv, mas citou que o complexo em que Khamenei morava foi destruído por sua aviação. O estrago já era verificável por meio de uma foto de satélite divulgada pelo New York Times.

O chanceler iraniano havia dito mais cedo que, pelo que sabia, o líder estava vivo. Mas nenhuma imagem ou mensagem de Khamenei emergiu ao longo do dia. Netanyahu também afirmou que "diversos comandantes da Guarda Revolucionária e cientistas nucleares" foram alvejados na ação. Novamente, não há informações do escopo da participação americana no ataque. Mais cedo, o Irã disse que havia ocorrido algumas baixas nos quadros de liderança do país, mas nada de impacto sobre a governabilidade ou capacidade de defesa.

