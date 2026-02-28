SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã neste sábado (28) atingiram ao menos nove localidades, segundo relatos de explosões vindos do país persa. A resposta de Teerã, por sua vez, afetou países da região que contam com bases de Washington em seus territórios.

As informações são escassas devido ao bloqueio de internet determinado pelo regime, mas explosões causaram pânico generalizado, segundo a agência de notícias Reuters. Iranianos correram para buscar crianças na escola e fugir de áreas que poderiam ser alvos.

Imagens e relatos que conseguiram furar o isolamento do país indicam que o alvo principal na capital foi a região que concentra o palácio presidencial e a residência do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. A casa foi destruída, de acordo com uma imagem de satélite.

Ainda não está claro se os ataques atingiram o líder. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à emissora americana NBC News que Khamenei está vivo, assim como outros funcionários de alto escalão, segundo as últimas informações que havia recebido.

Além disso, uma escola primária feminina na cidade de Minab, no sul do Irã, teria sido atingida, matando 85 pessoas, segundo um promotor local citado pela imprensa estatal. Não foi possível confirmar as informações de forma independente, e o Exército israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os países-alvo do Irã foram, até agora: Israel, Qatar, Bahrein e Jordânia, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Em Israel, sirenes e alertas por celular fizeram com que os moradores corressem para abrigos antiaéreos enquanto o Irã lançava uma série de ataques com mísseis. Não houve relatos imediatos de danos graves ou vítimas.

Estrondos foram ouvidos em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um país produtor de petróleo e aliado próximo dos EUA, e várias explosões foram registradas em Dubai, onde um dos luxuosos distritos hoteleiros da cidade também foi atingido.

O Bahrein informou que o centro de serviços da Quinta Frota dos EUA --base das forças navais americanas na região-- foi alvo de um ataque com mísseis. Imagens de vídeo mostraram uma densa coluna de fumaça cinza subindo perto da costa do país insular.

O Qatar afirmou ter abatido todos os mísseis que tinham o país como alvo e que tinha o direito de retaliar. Já o Kuwait confirmou um ataque com mísseis contra uma base militar americana em seu território.