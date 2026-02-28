SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de manifestantes se reuniram em frente à Casa Branca para protestar contra os ataques americanos ao Irã, realizados na madrugada deste sábado (28).

O local, que é um tradicional ponto de protestos em Washington, reúne diversas pessoas que pedem para que o governo americano não entre em guerra com o país persa.

"Sem guerra, sem paz", gritam os manifestantes, que seguram placas contra o presidente Donald Trump. Nos cartazes, há desde xingamentos a frases em solidariedade ao civis vitimados nos ataques.

Em uma grade em frente à residência oficial do presidente, foi grudada a frase que pede pelo impeachment de Trump. Após concentração, manifestantes passaram a andar por ruas ao redor da Casa Branca. "O que fazemos? Nos levantamos e lutamos", gritam.