WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou para a ABC News que já em mente o nome que deve indicar para suceder o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. "Já temos uma ideia muito clara", disse ele.

Trump também afirmou que muitos líderes do Irã foram mortos durante ataques na madrugada deste sábado (28).

Apesar do presidente não ter citado nomes, a informação de que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto neste sábado foi passada por Tel Aviv para Washington e por autoridades israelenses a uma série de veículos de imprensa. Porém, o Teerã ainda não confirma a informação. À rede NBC, ele disse que "este relato é correto".

Ainda em conversa com a ABC, Trump disse que muitos dos líderes foram mortos. "Não temos ciência de todos eles, mas muitos deles. Foi um ataque muito forte."

A rede americana ainda questionou quanto tempo os ataques devem durar e o republicano afirmou "o tanto que nós quisermos, na verdade". "Mas, já foi causado muito estrago. Eles são incapacitados."

Em imagens recentes divulgadas pela Casa Branca, Trump aparece reunido com a equipe monitorando os ataques no Irã. Na imagem, ele aparece ao lado de Marco Rubio, secretário do Estado, e Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca.