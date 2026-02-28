BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, afirmou por volta da meia-noite deste sábado (28), no horário local, que os ataques cessaram e que o fornecimento de energia e internet se normalizou.

O país foi alvo de bombardeio dos Estados Unidos e de Israel durante a madrugada.

"No momento está calmo, isto é, não há ataques. Estamos sem qualquer problema de fornecimento de serviços básicos", disse ele à Folha.

Mais cedo, em entrevista à TV Globo, o embaixador havia dito que escutava explosões e que estava sem conexão à internet.

Veras também afirmou que existe a instrução para a população se abrigar e evitar locais de aglomeração. "A indicação é que os ataques serão, dentro da possibilidade, cirúrgicos, não vão atacar indiscriminadamente", disse Guimarães à emissora.

Imagens de satélite mostram uma nuvem de fumaça escura saindo do complexo residencial do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei. O local foi alvo de bombardeio dos Estados Unidos e de Israel neste sábado (28). Khamenei foi morto no ataque contra a teocracia. A informação foi passada pelo Estado judeu para Washington, segundo múltiplos relatos.

O governo Lula (PT) condenou, por meio de nota, os ataques e manifestou "grave preocupação" com o episódio. Os países travavam processo de negociação pela paz antes dos bombardeios.

"O governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", diz o Itamaraty.

O governo brasileiro recomendou evitar viagens a 11 países do Oriente Médio. Além do Irã, os territórios de Israel, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina, Síria também estão na lista de restrições divulgada pelo Itamaraty.