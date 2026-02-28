SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reunião da ONU, o embaixador da França, Jérôme Bonnafont, afirmou que a região do Irã precisa de paz e é necessário que o país respeite suas "obrigações internacionais".

Ele solicitou a redução da escalada dos conflitos e condenou os ataques do Irã contra outros países, como forma de retaliar os EUA e Israel.

Também disse que a França está pronta para mobilizar os meios necessários para protegê-los. Segundo Bonnafont, os ataques de hoje acontecem em meio a busca do país por um programa nuclear e criticou que o Irã não chegou a um acordo.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, também disse em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança neste sábado (28) que a oportunidade de diplomacia em relação ao Irã foi "profundamente desperdiçada" com o ataque dos Estados Unidos e de Israel.

"A ação militar traz o risco de desencadear uma série de acontecimentos que ninguém pode controlar na região mais volátil do mundo", afirmou.

Guterres também disse que a ONU não está em posição de confirmar relatos sobre a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Israel diz que a ofensiva matou o aiatolá, mas Teerã não confirma.