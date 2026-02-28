SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, afirmou que qualquer tentativa dos remanscentes do atual regime do Irã de tentar nomear um sucessor "está fadado ao fracasso desde o início.

A morte do aiatolá Ali Khamenei foi confirmada por Israel e pelos EUA. Porém, o Teerã nega. "Quem quer que seja colocado em seu lugar não terá legitimidade nem longevidade e, sem dúvida, será cúmplice dos crimes deste regime", afirmou.

"Qualquer esforço para preservar um regime em colapso fracassará. Esta é a sua última oportunidade de se unir à nação, ajudar a garantir a transição estável do Irã para um futuro livre e próspero e participar da construção desse futuro", disse Pahlavi pelas redes sociais.

Segundo ele, a possível morte de Khamenei, embora o "não vingue o sangue derramado" pode servir de "bálsamo para os corações feridos dos pais e mães, maridos e esposas, filhos e filhas, e das famílias daqueles que deram suas vidas na Revolução Nacional do Leão e do Sol do Irã", afirmou.