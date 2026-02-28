SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova onda de ataques israelenses está começando na madrugada deste domingo (noite de sábado no Brasil) no Irã. Explosões foram ouvidas em Teerã, e as Forças de Defesa de Israel afirmaram estar focando defesas antiaéreas iranianas.

Já o Irã manteve suas ondas de ataques retaliatórios contra bases usadas por americanos e aliados dos EUA no golfo Pérsico. Em Al-Udeid, no Qatar, diversas baterias Patriot foram acionadas.

Em Dubai e Bahrein, os aeroportos foram atacados com mísseis, e na turística cidade dos Emirados pontos famosos estão sob fogo: o hotel em forma de vela Burj Al-Arab e o porto. Um drone também quase atingiu o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo e símbolo do poder econômico do emirado.