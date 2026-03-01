SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste domingo (2) que a morte do aiatolá iraniano Ali Khamenei foi "um assassinato cínico" e viola "todos os padrões da moralidade humana e da legislação internacional", segundo a agência de notícias estatal Tass. Desde 2022, quando invadiu a Ucrânia também sem mandado de organizações como a ONU, Putin é acusado da mesma coisa.

"Por favor aceitem minhas condolências pelo assassinato do líder supremo da República Islâmica do Irã, Seyed Ali Khamenei, e membros de sua família", disse Putin em nota enviada ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

