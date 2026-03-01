SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apresentador da TV estatal iraniana chorou ao anunciar a morte do aiatolá Ali Khamenei, que foi morto no sábado (28) durante os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã.

"Deus é grande. Deus é grande. Com profunda tristeza, anunciamos à nação do Irã que o grande aiatolá Ali Khamenei, Líder Supremo da Revolução Islâmica, foi martirizado hoje em um ataque criminoso conjunto dos Estados Unidos e do regime sionista", disse o apresentador, antes de cair em lágrimas.

Na cena, outras pessoas são ouvidas chorando no estúdio enquanto o apresentador lê a declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciando a morte.

A confirmação veio após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Khamenei havia sido morto e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, anunciar que o complexo de Khamenei em Teerã havia sido atingido em "um ataque surpresa".

Autoridades declararam que haverá 40 dias de luto pelo líder de 86 anos, que foi morto em seu complexo residencial junto com sua filha, genro e neto.