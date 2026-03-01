SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi morto em um ataque aéreo em Teerã durante os bombardeios dos EUA e de Israel, informou a agência de notícias estatal ILNA neste domingo (1º).

Ahmadinejad, de 69 anos, foi morto em sua casa, na zona leste de Teerã, juntamente com seus guarda-costas, segundo a ILNA.

O político, considerado membro da linha dura do regime, teve a trajetória marcada pela repressão violenta a manifestantes após sua controversa reeleição, em 2009. Também era próximo do presidente Lula (PT) no período em que os dois estiveram no poder, de 2005 a 2011.

Antes de se tornar presidente, Ahmadinejad foi governador da província de Ardabil e prefeito de Teerã.