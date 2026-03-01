SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã disse neste domingo (1º) que atacou o porta-aviões USS Abraham Lincoln, que participa da guerra dos EUA e de Israel contra a teocracia. Segundo a unidade militar, quatro mísseis foram lançados contra o navio de propulsão nuclear, 1 dos 11 da frota americana, mas não há relatos sobre o resultado do ataque. As forças dos EUA ainda não comentaram a afirmação.

Durante os combates entre os rebeldes pró-Irã do Iêmen, porta-aviões americanos tiveram de ser defendidos por suas escoltas e caças diversas vezes contra drones e mísseis, mas nunca houve um impacto. O Lincoln opera perto de Omã, no mar Arábico, enquanto o grupo de porta-aviões do USS Gerald R. Ford está na costa mediterrânea de Israel.

Ofensiva

Após confirmar a morte do líder supremo Ali Khamenei no sábado (28), o Irã prometeu segundo a mídia estatal "a maior ação ofensiva da história da República Islâmica", fundada em 1979.

Segundo a Guarda Revolucionária, ente militar principal do país, haverá retaliação pelo ataque americano e israelense contra alvos ligados aos EUA e ao Estado judeu no Oriente Médio.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto no inédito ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra a teocracia instalada em 1979, cujo futuro está em suspenso. Altas autoridades do país e de suas Forças Armadas também morreram.

A além de Ali Khamenei, também foram mortos na ação uma das duas filhas do líder, que tinha outros 4 filhos, além de um neto, um genro e uma nora.