Neste domingo (1º), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) divulgou nota condenando fortemente o ataque que atingiu uma escola primária feminina, em meio à escalada militar no Oriente Médio. A entidade afirma estar profundamente alarmada com o impacto dos confrontos sobre instituições de ensino, estudantes e profissionais de educação.
A morte de alunos em um espaço dedicado à aprendizagem constitui grave violação da proteção conferida às escolas pelo direito internacional humanitário, destaca a Unesco na nota.
A organização também alerta que ataques contra instituições educacionais colocam em risco estudantes e professores e comprometem o direito à educação.
A manifestação cita explicitamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Resolução 2601 (2021), que condena ataques a escolas em situações de conflito armado e reforça a obrigação das partes envolvidas de proteger ambientes educacionais.
* Com informações da Telesur