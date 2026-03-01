WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou um novo vídeo, neste domingo (1º) em que promete vingar a morte dos americanos por tropas iranianas. "Como nação, nós estamos em luto por este americanos que fizeram o sacrifício pela nossa nação", disse Trump. "Infelizmente, provavelmente, teremos mais mortes antes do fim [dos ataques]."

O republicano volta a pedir rendição de Guarda Revolucionária do Irã. "Muitos já demonstraram que querem se render. Eles querem imunidade."

Trump diz ainda que os bombardeios vão continuar "até que todos os nossos objetivos forem alcançados". "Temos objetivos muito fortes. Eles poderiam ter feito algo, mas eles não fizeram."