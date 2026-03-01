SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (1º) que seu Exército mobilizou "toda a sua força" no Irã, um dia após um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos matar o líder supremo do país persa, o aiatolá Ali Khamenei, jogando o futuro do regime teocrático na incerteza.

"Estamos atingindo agora mesmo o coração de Teerã com grande força, e isto só vai escalar nos próximos dias", disse o premiê em uma mensagem de vídeo. "Estamos em uma campanha na qual o Exército mobilizou toda a sua força, como nunca antes, para garantir nossa existência e nosso futuro."

"A combinação de forças nos permite fazer o que eu almejo fazer há 40 anos -atacar o regime terrorista de forma decisiva. Isso é o que eu prometi- e é isso que faremos", completou ele.

Horas antes, a mídia estatal iraniana havia anunciado a morte de Khamenei. Teerã classificou os ataques como não provocados e ilegais e respondeu com mísseis disparados contra Israel e pelo menos outros sete países, incluindo estados do Golfo que abrigam bases americanas.

Em Israel, sirenes e alertas por celular fizeram com que os israelenses corressem para abrigos antiaéreos enquanto o Irã lançava uma série de mísseis que foram, em sua maioria, interceptados.

Equipes de emergência em Tel Aviv atenderam pelo menos 20 pessoas feridas por um projétil que atingiu um prédio residencial, informou o serviço de ambulâncias de Israel. Além disso, nove pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em Beit Shemesh, perto de Jerusalém, na tarde de domingo.

"Estes são dias dolorosos", afirmou Netanyahu em sua mensagem. "Meus sentimentos estão com as famílias e, em nome de todos vocês, cidadãos de Israel, envio votos de rápida recuperação aos feridos."

O Irã lançou mísseis também contra Abu Dhabi, Dubai e Doha, importantes centros de conexão aérea entre o Oriente e o Ocidente. Fontes da aviação disseram à Reuters que um ataque iraniano durante a noite danificou um terminal do aeroporto de Dubai. Uma das áreas hoteleiras mais luxuosas da cidade também foi atingida.

Teerã prometeu uma resposta mais contundente, com um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Ebrahim Jabbari, afirmando que até então o país havia utilizado apenas mísseis antigos e que, em breve, revelaria outros armamentos.

Após sua mais importante ação em âmbito internacional, o presidente Donald Trump, que criticou por anos o engajamento dos EUA em guerras, disse que os ataques visavam acabar com uma ameaça de décadas do Irã e garantir que o país não pudesse desenvolver uma arma nuclear.

Sistemas de inteligência e rastreamento monitoravam o paradeiro de Khamenei, escreveu Trump em uma publicação na sua rede social, a Truth Social, acrescentando que "não havia nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos junto com ele, pudessem fazer".

Trump reiterou os apelos para que os iranianos derrubassem o regime, mas advertiu: "Os bombardeios pesados e precisos, no entanto, continuarão ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para atingirmos nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, DE FATO, NO MUNDO!"

Três fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o ministro da Defesa iraniano, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, estavam entre os mortos nos ataques.

Os militares israelenses confirmaram a morte de outros cinco comandantes militares de alto escalão, incluindo Ali Shamkhani, um conselheiro do líder supremo do Irã. A mídia iraniana noticiou ainda que a filha, o neto, o genro e a nora de Khamenei também haviam sido mortos.

