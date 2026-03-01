SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo libanês Hezbollah afirmou que lançou ataques com foguetes e drones contra o norte de Israel na noite deste domingo (1º), madrugada de segunda (2) no horário local. Mais cedo, o Exército israelense informou que sirenes de alerta foram acionadas após o lançamento de projéteis do Líbano.

Em comunicado, o grupo disse que lançou "uma barreira de mísseis e um enxame de drones" contra Israel em razão da morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, alvo de bombas no sábado em um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos. O grupo xiita é um dos principais aliados de Teerã no Oriente Médio.

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou em nota que o lançamento de projéteis do sul do país é um ato "irresponsável e suspeito" que coloca em risco a segurança do país. Segundo Salam, o ataque do grupo xiita dá a Israel pretextos para continuar com seus bombardeios contra o país.

As forças de Tel Aviv afirmaram que não houve registro de feridos ou danos materiais. Foi o primeiro lançamento a partir do território libanês desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra Teerã.

Em resposta, Israel relatou ter começado a atacar "todo o Líbano". As forças do Estado judeu afirmaram ter matado um membro central do Hezbollah no sul do Líbano.

De acordo com a agência de notícias AFP, houve fortes explosões em Beirute, neste domingo, madrugada de segunda no horário local.

Os dois países vizinhos firmaram em 2024 um cessar-fogo mediado pelos EUA, encerrando mais de um ano de confrontos entre Israel e o Hezbollah. Desde então, os dois lados trocam acusações de violações do acordo.