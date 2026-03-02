SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que realizou um ataque contra o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na manhã desta segunda-feira (2). As informações são da agência de notícias AFP.

O QUE ACONTECEU

Governo israelense ainda não se pronunciou sobre suposto ataque. Segundo a AFP, a Guarda Revolucionária anunciou ataque em Tel Aviv. Também foi alvo a sede do comandante da força aérea israelense.

Irã também fez novos ataques contra outras cidades israelenses. Os alvos foram instalações do governo e centros militares em Haifa e Jerusalém Oriental, segundo comunicado divulgado pelo exército da República Islâmica, reportou a AFP.

Em meio à escalada do conflito, o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, anunciou que o país não fará acordo com os EUA e Israel. A declaração contradiz fala do presidente norte-americano, Donald Trump, de que a República Islâmica quer conversar para parar o conflito.

Larijani também alertou os países vizinhos sobre o uso de bases militares norte-americanas em seus territórios. "Aos países da região: não vamos atacá-los. Mas, quando bases localizadas em seus países forem usadas contra nós, e quando os Estados Unidos conduzirem operações na região a partir dessas forças, alvejaremos essas bases. Essas bases não estão em seu território; estão em território americano".

MORTOS

Os ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel já deixaram ao menos 555 pessoas mortas no Irã. "Após os ataques terroristas sionista-americanos executados em várias regiões do país, lamentavelmente 555 pessoas morreram até o momento", divulgou o grupo humanitário que atua em países muçulmanos em mensagem no Telegram.

Bombardeios ao território iraniano também deixaram ao menos 747 feridos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de civis e militares feridos ou mortos no conflito.

Pelo menos 131 cidades do Irã já foram afetadas pelos ataques. Ainda não há um dado concreto sobre os danos causados à infraestrutura do país, mas dezenas de cidades foram alvos de bombardeios, principalmente a capital Teerã.

Patrimônio mundial da Humanidade, o Palácio de Golestan, em Teerã, foi atingido. A construção ficou parcialmente danificada após um ataque na noite deste domingo (1), que quebrou espelhos e danificou janelas e portas do palácio.

ESCALADA DO CONFLITO

EUA e Israel atacaram o Irã no sábado. Os ataques mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, 86.

Irã retaliou com bombardeios contra Israel e bases militares dos EUA. Foram atingidas instalações norte-americanas em países como Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Bahrein.

Governo dos EUA afirmou que os danos causados às suas instalações foram "mínimos". Casa Branca declarou, ainda, que o país continuará a atacar o Irã até que "todo seus objetivos sejam atingidos".

Hezbollah entrou no conflito em apoio ao Irã. O grupo extremista libanês realizou bombardeios contra Israel em Haifa em retaliação pela morte de Khamenei. Não há relatos de israelenses feridos.

Israel revidou o ataque e bombardeou áreas do Líbano. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques israelenses registrados nesta segunda-feira (2) deixaram ao menos 31 pessoas mortas. Outras 149 ficaram feridas.