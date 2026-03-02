SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou nesta segunda-feira (2) que os EUA não foram os responsáveis por começar a guerra com o Irã, mas irão "terminá-la".

O QUE ACONTECEU

Hegseth voltou a acusar o Irã de construir mísseis balísticos poderosos e desenvolver o programa nuclear. As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2) para comentar a operação militar no Oriente Médio.

"Nós lutamos para ganhar", afirmou. O funcionário afirmou que o objetivo é concluir o conflito, apesar de alegar não tê-lo começado, atribuindo a responsabilidade ao Irã por supostamente não ter feito rapidamente um acordo a respeito das instalações nucleares.

O secretário também ameaçou de morte todos que apresentarem ameaça aos EUA. "Se você matar americanos, nós vamos perseguir você e matar você, não importa", falou, ainda em referência ao perigo que supostas armas nucleares do Irã podem representar, mas também às mortes em combate.

"Esta não é uma guerra sem fim", declarou. Hegseth garantiu que a missão americano no Irã era destruir os mísseis, além de impedir que o Irã obtivesse armas nucleares". "Isto não é o Iraque, não é interminável".

Para ele, regime iraniano está passando por mudanças. Esta não é uma guerra de 'mudança de regime', mas o regime certamente mudou", disse, acrescentando: "E o mundo está melhor por causa disso."

Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto, lamentou as mortes de militares dos EUA, chamando-os de "heróis". O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (2) a morte de um quarto militar americano na guerra contra o Irã.

ENTENDA O ATAQUE COORDENADO

Estados Unidos e Israel lançaram na madrugada de sábado (28) um ataque coordenado contra o Irã, que declarou ter retaliado atacando bases militares americanas no Oriente Médio. Trump disse que o objetivo da ação era defender o povo americano.

Explosões também foram ouvidas em outras quatro cidades do Irã (Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah). As autoridades suspenderam o tráfego aéreo no país, enquanto serviços de telefonia e internet apresentam falhas graves, segundo jornalistas locais.

Em resposta ao ataque, forças iranianas lançaram mísseis contra Israel, que imediatamente fechou o espaço aéreo e declarou estado de emergência. Por precaução, escolas e prédios públicos em Jerusalém permanecerão fechados até a tarde de segunda-feira (2). A Força Aérea de Israel informou que interceptou mísseis do Irã. Israel detectou o ataque após tomar medidas de segurança contra possíveis retaliações. "Neste momento, a Força Aérea está trabalhando para interceptar e atacar as ameaças", informaram as Forças Armadas israelenses.

Irã retaliou instalações militares dos EUA, afirmou autoridade americana. Até o momento, foram alvejadas instalações localizadas no Qatar, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, na Jordânia e no norte do Iraque.