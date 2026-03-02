SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse esperar que o povo iraniano "aproveite a oportunidade" para fazer melhores escolhas.

O secretário afirmou que os ataques não visam a "mudança de regime" no Irã. "Esta não é uma suposta guerra de mudança de regime, mas o regime certamente mudou e o mundo está melhor por causa disso", disse.

Hegseth disse também que os EUA não são os responsáveis por começar a guerra com o Irã, mas irão "terminá-la". O secretário realizou um pronunciamento ao lado do general Dan. Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos.

Líder da defesa voltou a acusar o Irã de construir mísseis balísticos poderosos e desenvolver o programa nuclear. As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2) para comentar a operação militar no Oriente Médio.

"Nós lutamos para ganhar", afirmou. O funcionário afirmou que o objetivo é concluir o conflito, apesar de alegar não tê-lo começado, atribuindo a responsabilidade ao Irã por supostamente não ter feito logo um acordo a respeito das instalações nucleares.

ENTENDA O ATAQUE COORDENADO

EUA e Israel lançaram na madrugada de sábado um ataque coordenado contra o Irã, que declarou ter retaliado atacando bases militares americanas no Oriente Médio. Trump disse que o objetivo da ação era defender o povo americano.

Explosões também foram ouvidas em outras quatro cidades do Irã (Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah). As autoridades suspenderam o tráfego aéreo no país, enquanto serviços de telefonia e internet apresentam falhas graves, segundo jornalistas locais.

Em resposta ao ataque, forças iranianas lançaram mísseis contra Israel, que imediatamente fechou o espaço aéreo e declarou estado de emergência. Por precaução, escolas e prédios públicos em Jerusalém permanecerão fechados até a tarde de segunda-feira (2). A Força Aérea de Israel informou que interceptou mísseis do Irã. Israel detectou o ataque após tomar medidas de segurança contra possíveis retaliações. "Neste momento, a Força Aérea está trabalhando para interceptar e atacar as ameaças", informaram as Forças Armadas israelenses.

Irã retaliou instalações militares dos EUA, afirmou autoridade americana. Até o momento, foram alvejadas instalações localizadas no Qatar, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, na Jordânia e no norte do Iraque.