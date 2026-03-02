WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou em primeira entrevista a jornalistas desde o início do bombardeio no Irã, que não foram os americanos que deram início a guerra, mas que eles vão encerrá-la.

Na manhã desta segunda-feira, Hegseth disse que durante 47 longos anos o regime no Irã tem "travado uma guerra selvagem e unilateral contra a América", o que levou os Estados Unidos a agir quase meio século depois. "Nós não começamos esta guerra, mas sob o presidente Trump, nós vamos terminá-la."

Em um discurso em que usou o slogan America First (América em Primeiro Lugar, em inglês), o secretário afirmou que qualquer um que ameaçar o país vai ser morto.

"Se vocês matarem americanos, se ameaçarem americanos em qualquer lugar da Terra, nós vamos caçá-los sem pedir desculpas e sem hesitação, e vamos matá-los", disse Hegseth.

O secretário ainda refutou as críticas sobre a guerra. "Para a imprensa ao redor do mundo: Parem. Isso não é o Iraque. Não é interminável. Eu estive lá. Nossa geração sabe mais e este presidente também."

Desde o início dos ataques, a gestão Trump tem sido criticado por dar início a mais um conflito no Oriente Médio. Até apoiadores temem que esta seja mais uma guerra sem fim, em que há um alto custo e americanos são mortos.

Segundo Hegseth, não há soldados americanos atualmente em território iraniano, mas "iremos tão longe quanto for necessário" e também complementou que não detalharia o que os EUA podem fazer enquanto a operação continua.

Ele criticou a postura do Irã em meio as negociações das últimas semanas, voltou a alegar que o país persa estava construindo armas nucleares e disse que ao invés de optar pela negociação, eles preferiram enrolar.